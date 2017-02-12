Областная газета
Экономика 12 февраля 2017, 22:28

Дмитрий Киселёв назвал Свердловскую область «индустриальным сердцем России»

Сегодня в программе «Вести недели» с Дмитрием Киселёвым вышел продолжительный сюжет о промышленной мощи Свердловской области. Интерес к региону вызвала презентация самой мощной паровой турбины Т-295, изготовленной на «Уральском турбинном заводе». Как отметил ведущий, не случайно турбину, мощности которой хватит, чтобы обеспечить теплом более 100 тысяч квартир, изготовили на Урале.

- У Свердловской области огромные залежи полезных ископаемых и многовековая история промышленности. Свердловская область – это индустриальное сердце России, и в рейтингах инвестпривлекательности она в числе лидеров, - заявил Дмитрий Киселёв.

Сюжет повествует об истории возникновения ключевых промышленных заводах региона и об их нынешнем состоянии. Команда журналистов рассказывает о предприятиях УГМК, в том числе о руднике «Сафьяновская медь» и тепличном комплексе, посещает 130-й цех Уралвагонзавода, а также ВСМПО-Ависма в Верхней Салде. Они отмечают, что сегодня в Свердловской области более 200 предприятий, и акцентируют внимание на том, что в регионе приняли программу «с советским названием, но современными подходами» - «Пятилетка развития».

В разговоре с журналистом «Вестей недели» губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказывает о двух крупнейших событиях последних лет – пуске четвёртого энергоблока Белоярской АЭС и ТЭЦ Академическая.

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