В Екатеринбурге минувшей ночью горел "Дом печати"

В ночь с 12 на 13 февраля в Екатеринбурге загорелся "Дом печати" (ул. Ленина, 49). Пожар полностью потушен в 4:40, на площади 40 квадратных метров повреждена кровля административного здания, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

- Сообщение о возгорании административного здания на проспекте Ленина поступило сегодня, 13 февраля, в 1:58. На тушение пожара выезжали 23 огнеборца на семи спецмашинах. В 2:35 открытое горение было ликвидировано, до 4:40 велась проливка и разбор сгоревших конструкций, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

По информации служб спасения "Сова", сложность тушения пожара заключалась в том, что возгорание происходило в вентиляционном канале. Грамотные действия личного состава пожарных позволили не допустить распространения огня по всей кровле здания.