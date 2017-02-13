Свердловчанин завоевал бронзу на финальных этапах чемпионата мира по мотогонкам на льду

Мотогонщик по льду из Каменска-Уральского Дмитрий Хомицевич завоевал бронзу на втором финале 52-го личного чемпионата мира. Турнир проходил в Шадринске 11 и 12 февраля, сообщает пресс-служба Федерации мотоциклетного спорта России.

Участие во втором раунде личного чемпионата мира по мотогонкам на льду приняли 16 гонщиков из Австралии, Германии, Чехии, Швейцарии и России. Следующие три финала пройдут за рубежом - в Казахстане, Германии и Голландии.

- Действующий чемпион мира 2016 года - Дмитрий Хомицевич (Каменск-Уральский) расположился на третьей строчке второго финала и в общей турнирной таблице. Победителем второго раунда в Шадринске стал Игорь Кононов, выступающий за Тольятти, серебро завоевал Дмитрий Колтаков, представляющий Ярославль. Игорь Кононов получил от организаторов ключи от автомобиля, Дмитрию Колтакову и Дмитрию Хомицевичу подарили квадроцикл и снегоход соответственно, - рассказали в пресс-службе Федерации мотоциклетного спорта России.

Отметим, что пять российских гонщиков занимают первые позиции в итоговой турнирной таблице: Дмитрий Колтаков (72 балла), Игорь Кононов (67), Дмитрий Хомицевич (66), Даниил Иванов (56), дебютант из Каменска-Уральского - Динар Валеев (52).