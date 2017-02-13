Областная газета
Общество 13 февраля 2017, 09:20

Учеников нижнетагильской школы №7 кормили просроченным хлебом

В ходе документарной проверки прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила обнаружила подтверждение факта выдачи ученикам школы №7 недоброкачественного хлеба с признаками плесени 28 января. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. 

Проверка началась по поручению региональной прокуратуры после размещения в СМИ информации о ненадлежащей организации питания в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7».

- В ходе проверки обнаружены некачественное проведение уборки в помещении пищеблока, нарушение температурных условий хранения молочной продукции, отсутствие вытяжки над моечными ваннами, наличие дефектов разделочного инвентаря, отсутствие в журнале бракеража пищевых продуктов, записей на крупы, хлеб, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. 

Прокуратура возбудила административные дела по ст.6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах (столовых), в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению), в отношении юридического лица - ООО «Комбинат общественного питания», а также заведующей производством предприятия.

Управляющему компанией и директору школы внесены представления с требованиями об устранении нарушений федерального законодательства.

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