Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил российских дипломатов с профессиональным праздником, отмечаемым 13 февраля. Об этом сообщили в областном департаменте информполитики.

- Минувший год стал знаковым для развития международной и внешнеэкономической деятельности Свердловской области. Мы отметили 25 лет с тех пор, как наша область стала открытой для международной деятельности, а также юбилей министерства международных и внешнеэкономических связей региона, которое все эти годы успешно курировало эту работу. Мы развиваем сотрудничество с более чем 140 странами мира. Весомый вклад в укрепление внешнеэкономических связей региона вносит Международная промышленная выставка «Иннопром», которая привлекает интерес зарубежных участников, и в этом году уже в третий раз пройдёт в партнёрстве с иностранным государством - с Японией, - отметил Евгений Куйвашев.

Сегодня Свердловская область сохраняет третье место в Российской Федерации по количеству иностранных представительств, а также по количеству реализуемых региональных международных соглашений.