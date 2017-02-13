Разработана форма для военнослужащих Росгвардии

Разработана отличительная форма для Федеральной службы войск Национальной гвардии России. Ранее военнослужащие Росгвардии, созданной год назад, носили такую же форму, как у Внутренних войск, подразделений полицейского спецназа и вневедомственной охраны, сообщает "Российская газета".

Пять отечественных предприятий представили главнокомандующему Росгвардии Виктору Золотову разработанные образцы форменного обмундирования и снаряжения. Войска и учреждения по всей стране в течение года испытают отличительную форму.

- Среди образцов - повседневная и полевая формы по сезону "зима-лето", для строя и вне строя для всех категорий военнослужащих, для выполнения особых задач и для экстремальных климатических условий. Изделия, выполненные из материалов со свойствами инфракрасной ремиссии, сделают военнослужащих невидимыми в ночных прицелах. Также разработаны компрессионное термобельё "Фантом", летняя форма особой прочности "Рысь" для спецподразделений, многоцелевой "рейдовый рюкзак" со съёмным модулем, - пишет "Российская газета".

Ожидается, что в Росгвардию вместо нынешних полевых костюмов на снабжение поступят обновлённые зимний, демисезонный ветровлагозащитный и летний полевые костюмы различных камуфлирующих расцветок - зелёной для большинства подразделений и тёмно-серой для СОБРа и ОМОНа.

Кроме того, стало известно, как будут выглядеть военнослужащие парадного расчёта на Красной площади в День Победы. На них будут тёмно-зеленые кителя, краповые береты и тельняшки.

Фото: Михаил Синицын, "Российская газета"