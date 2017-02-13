Областная газета
Экономика 13 февраля 2017, 11:50

Свердловские предприниматели получили господдержку на 1,8 млрд рублей

Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства подвел итоги работы за 2016 год: господдержку в фонде получила 7231 компания, в том числе финансовая помощь была оказана 922 субъектам малого и среднего предпринимательства на общую сумму 1,81 млрд рублей, сообщили в департаменте информационной политики региона.

За 2016 год, по сравнению с 2015-м, размер финансовой господдержки вырос на 38%, а количество её получателей - на 24%. Как отметил губернатор Евгений Куйвашев, развитие малого и среднего предпринимательства — одно из приоритетных условий благополучия региона.

Кроме финансовой поддержки предприниматели получили помощь в виде консультаций, обучения и других услуг для выхода на рынки. Господдержку получили предприниматели из всех управленческих округов области.

С 2017 года областной фонд поддержки предпринимательства планирует предоставлять только возвратные виды финансовой поддержки, а также продолжит консультационную помощь. Гранты и субсидии предпринимателям будут выделяться через программы господдержки.

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