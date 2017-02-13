В Екатеринбургском зоопарке выбрали лучшую пару ко Дню всех влюблённых

В Екатеринбургском зоопарке лучшей влюблённой парой стала семья лисов - Лютик и Лиза, сформированная в 2016 году. Голосование за животных проводилось на сайте учреждения с 8 по 13 февраля и было приурочено ко Дню святого Валентина, сообщает пресс-служба учреждения культуры.

Лисы Лютик и Лиза собрали 38% голосов, на втором месте расположились лев Эрни и львица Эмма (33%), затем следуют носухи Шокко и Шуня (14%), четвёртую позицию поделили древесные дикобразы Урсус и Урсула и пара рыжих пауков-бабуинов Арахна и Араней.

- Интересно, что по славянскому календарю 2017 год – год крадущегося лиса, поэтому крепкая пара будет символом этого года. Лис Лютик родился в Екатеринбургском зоопарке в 2007 году, а лисица Лиза приехала к нему из Крыма в прошлом году. Первым делом она заняла домик Лютика. Самец же, как настоящий джентльмен, устроился отдыхать на улице. Впрочем, совсем скоро животные подружились. А рабочие, во избежание споров между животными, поставили им сразу три укрытия в вольере – чтобы было из чего выбирать, - рассказали в пресс-службе зоопарка.

В День всех влюблённых, 14 февраля, сотрудники Екатеринбургского зоопарка приглашают горожан на романтическую экскурсию с 14:00 до 15:00, на которой уральцы узнают об особенностях ухаживания питомцев за вторыми половинками.

Фото: Екатеринбургский зоопарк