Автомобиль Volkswagen Touareg арестовали у екатеринбуржца судебные приставы

В центре Екатеринбурга состоялся рейд по взысканию задолженности по налогам. У автовладельца-должника арестовали автомобиль, а у горожанки, не оплатившей налоги на имущество, - телевизор, сообщили в УФССП России по Свердловской области.

Судебные приставы Ленинского районного отдела с представителями инспекции Федеральной налоговой службы провели рейд по квартирам злостных неплательщиков налогов.

Так, из-за того что автовладелец не выплатил налоговикам 140 тыс. рублей, судебные приставы наложили арест на его автомобильмарки Volkswagen Touareg. Владелец авто говорил, что все его долги погашены, но не представил подтверждающие документы. Машину ему оставили на ответственное хранение, уведомив об уголовной ответственности по ст. 312 УК РФ за незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту.

Кроме того, у жительницы того же многоквартирного дома был арестован телевизор из-за не выплаченного долга в 30 тыс. рублей.

Такие рейды проводятся регулярно, и как отметили в службе судебных приставов, предварительно должнику направляется копия постановления о возбуждении исполнительного производства и даётся время для добровольного исполнения судебного решения. Информация о долгах есть на сайте в сервисе «Банк данных исполнительных производств».