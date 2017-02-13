Областная газета
Общество 13 февраля 2017, 13:06

В Свердловской области расширят сеть курьерской службы Почты России

В Свердловской области в 2017 году Почта России приняла решение открыть новые подразделения единой курьерской службы в Первоуральске, Кировграде, Лесном и Асбесте, сообщили в пресс-службе Почты России.

В крупных городах Урала Почта России в 2016 году открыла 16 участков курьерской доставки, в Екатеринбурге такая услуга есть с августа прошлого года, а в этом году планируют открыть ещё 4 подразделения в Свердловской области.

Вызвать курьера для приёма отправлений можно круглосуточно: через сайт Почты России в разделе «Курьер», сервис коротких сообщений, в мобильном приложении Почты России, а также обратившись в единый контакт-центр Почты России.

- В этом году планируется расширить зону покрытия Курьерской службы и открыть подразделения ещё в 118 городах, в результате курьерская доставка станет доступной для более чем 80% населения страны, – поделился планами заместитель генерального директора Почты России по посылочному бизнесу и экспресс-доставке Сергей Малышев.

Отслеживать отправления можно будет в режиме онлайн.

Новая служба Почты России сегодня насчитывает 1565 курьеров и 1357 курьерских автомобилей, работая ежедневно с 8.00 до 20.00.

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