Областная газета
Общество 13 февраля 2017, 13:29

В 2016 году количество инцидентов на железной дороге на Урале сократилось почти вдвое

В прошлом году Уральская транспортная прокуратура зарегистрировала 665 событий, связанных с нарушениями законности на Свердловской и Южно-Уральской железных дорогах, в 2015 году их было         1 049.

- Ни одного происшествия, связанного с перевозкой пассажиров, отмечено не было, - сообщил «Областной газете» заместитель уральского транспортного прокурора Максим Гришаев. - Крушений и аварий на железнодорожном транспорте мы не отмечаем уже несколько последних лет, максимум, что происходит — сход грузовых вагонов с рельсов без опрокидывания.

Первый заместитель главного уральского транспортного прокурора Сергей Забелов пояснил, что сокращение случаев железнодорожных ЧП связано с тем, что в последние годы старые локомотивы активно меняют на новые, улучшается и инфраструктура.

Так, за последние три года по искам Уральской транспортной прокуратуры заменено более 250 километров железнодорожных путей и проведён капитальный ремонт более 80 остановочных платформ.

- Остаётся проблемой аварийность железнодорожных переездов. Однако сейчас они массово снабжаются видеокамерами , - говорит Максим Гришаев.

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