Областная газета
Общество 13 февраля 2017, 14:15

Около трёх килограммов наркотиков изъяли сотрудники Росгвардии в Екатеринбурге

Сотрудники Росгвардии изъяли у сибиряка в Екатеринбурге около 2,8 килограмма наркотиков, сообщают правоохранители. Часть зелья была найдена непосредственно у 35-летнего мужчины, остальное - в месте проживания. 

Экипаж группы задержания Федеральной службы войск национальной гвардии, находясь на маршруте патрулирования, заехал в частный сектор вблизи озера Шарташ. Здесь в лесополосе они заметили припаркованный автомобиль, рядом с которым стоял 35-летний мужчина.

Бойцы приняли решение проверить подозрительного гражданина. В ходе проверки документов было установлено, что мужчина прописан в Новосибирской области. В ходе беседы он заметно нервничал и попытался незаметно выбросить пакетик с наркотиками (весом 800 граммов). Мужчина был задержан правоохранителями.

Впоследствии при проведении обыска по месту проживания задержанного следователи обнаружили ещё одну партию наркотических веществ общим весом около 2 килограммов.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере").

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