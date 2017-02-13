Уральская транспортная прокуратура оштрафовала авиакомпании в 2016 году более чем на миллион рублей

В прошлом году на Урале произошли 222 непредвиденные ситуации с воздушным транспортом — примерно столько же, сколько год назад. Две авиакомпании - «Уральские авиалинии» и «Ютэйр» - увеличили в 2016 году пассажиропоток в уральском регионе на два миллиона человек, однако это не привело к увеличению числа инцидентов с воздушным транспортом — в последние годы их количество остаётся одинаковым.

- Практически все авиакомпании, работающие на Урале, были оштрафованы за разные нарушения законодательства РФ, - сообщил «Областной газете» заместитель уральского транспортного прокурора Максим Гришаев. - Сумма штрафов — более миллиона рублей. В основном инциденты касались откладывания вылетов из-за технической неисправности судна, возвращений в аэропорт по техническим причинам, а однажды, в конце декабря, самолёт авиакомпании Azur Air при попытке взлёта на 20 метров выкатился за пределы взлётной полосы («ОГ» писала об этом в номере от 21.12.16 г.).

Было и крушение вертолёта в Сургуте, однако в статистику ЧП Урала оно не попало — разрешительные документы на судно выдавались в Красноярске, формально оно было приписано к Сибири.

Среди выигранных исков по защите прав потребителей в 2016 году выделялось требование о возмещении морального вреда к авиакомпании «Победа», которая запретила многодетной семье взять с собой на борт трёхмесячного ребёнка. В этом случае правила авиакомпании расходились с законодательством России, и суд обязал выплатить семье 160 тысяч рублей штрафа. Кроме того, «Победа» была вынуждена изменить правила перевозки пассажиров так, чтобы они соответствовали закону РФ.