Почётный доктор УрФУ стал президентом Германии

Вчера, 12 февраля, немецкий политик Франк-Вальтер Штайнмайер набрал 931 голос от членов Федерального собрания и стал двенадцатым президентом Германии. Степень «Почётный доктор Уральского федерального университета» он получил 29 ноября 2010 года, сообщает пресс-служба вуза.

- Для меня звание почётного доктора Уральского федерального университета является большой наградой. Очень важно приезжать сюда и обсуждать различные вопросы со студентами. В течение этих лет Екатеринбург стал для меня важным местом моих личных представлений о России и российско-германских отношениях, — заявил Франк-Вальтер Штайнмайер летом 2016 года на открытии Летней школы по энергоэффективности и возобновляемым источникам энергии в УрФУ.

Справка "ОГ":

Франк-Вальтер Штайнмайер родился в 1956 году в Детмольде в рабочей семье.

В 1975 году он вступил в партию СДПГ, в 1976 году поступил в университет в Гиссене, где изучал юриспруденцию, а затем политологию.

В 1986 году Штайнмайер защитил докторскую диссертацию. Затем он работал на факультете общественного права и политологии в Гиссенском университете.

С 1993 по 1994 год он руководил бюро премьер-министра Нижней Саксонии Герхарда Шрёдера. С 1999 по 2005 год являлся главой ведомства федерального канцлера Шрёдера.

С 2005 года работал министром иностранных дел Германии в коалиционном правительстве ХДС/ХСС-СДПГ, а с 2007 года — вице-канцлером Германии.

Фото: УрФУ