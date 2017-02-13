Наибольший вклад в казну Свердловской области за 2016 год внесли обрабатывающие предприятия

По данным регионального минфина, наибольшие поступления налоговых доходов в региональную казну в 2016 году обеспечили обрабатывающие производства Свердловской области. Налоговые поступления по региону выросли, по сравнению с предыдущим годом.

Исходя из предварительного анализа областными финансистами итогов 2016 года, наибольшие налоговые поступления в региональный бюджет (29,4% налоговых доходов) обеспечили организации обрабатывающих производств. Также вырос объём поступлений от организаций, занимающихся оптовой и розничной торговлей, ремонтом автотранспорта и бытовых изделий, организации транспорта и связи, от финансовых организаций, отметили в депатртаменте информационной политики Свердловской области.

В 2016 году в области поступление налога на прибыль организаций увеличилось на 10,9 миллиарда рублей, а НДФЛ – на 1,7 миллиарда рублей.

Наиболее ощутимый эффект по росту налога на прибыль организаций – более чем в 2,5 раза – обеспечили 8 предприятий: «Синарский трубный завод», «МЗиК», ХЗ «Планта», «МТС», «Сбербанк России», АО «НПП «Старт», АК «Транснефть» и «ЛСР. Строительство–Урал».