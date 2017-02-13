Андрей Никитин назначен врио губернатора Новгородской области

Президент подписал указ «О досрочном прекращении полномочий губернатора Новгородской области» Сергея Митина и постановил назначить временно исполняющим обязанности губернатора Андрея Никитина.

В документе на официальном сайте президента РФ говорится о том, что в связи с заявлением губернатора Новгородской области Сергея Митина о досрочном прекращении полномочий и в соответствии с законодательством страны, Президент постановил принять отставку Митина по собственному желанию и назначить Андрея Никитина временно исполняющим обязанности до вступления в должность лица, избранного губернатором Новгородской области.