Свердловчанка подарила жене Дональда Трампа розу из бисера

Верхнепышминская рукодельница Светлана Сапегина сделала в подарок для супруги президента США Дональда Трампа розу из бисера, выполненную в цветах американского флага. Как сообщила "ОГ" сама мастерица, сегодня утром ей пришло подтверждение из Генконсульства США в Екатеринбурге о том, что цветок будет передан первой леди США.

Идея поздравить супругу 45-го президента США Дональда Трампа появилась накануне инаугурации главы государства. Озвучила её Светлана на очередной ежемесячной встрече клуба разговорного английского языка в Екатеринбурге с участием представителей консульства. Те удивились просьбе, сообщив, что никогда раньше не передавали подарков первым лицам США, но пообещали подумать. Чтобы сделать бокаловидную розу сорта "Американская красавица", Светлане понадобилось около месяца работы, 450 граммов бисера и несколько метров проволоки. Чтобы лепестки получились с нужными изгибами, искусница потренировалась на нескольких цветках меньшего размера, выполненных в других техниках.

Традиционные звёзды на синих лепестках бутона заменили бусины из хрустального жемчуга. Сегодня из консульства Светлана получила письмо о том, что цветок решено доставить адресатам. Пока подарок для четы Трамп находится у Светланы. Завтра его можно будет увидеть на выставке в Екатеринбургской галерее современного искусства. После этого сувенир отправится в консульство США в Екатеринбурге, а затем - в Москву и Вашингтон.

Напомним, о рукодельнице, которая выращивает дома "дендрарий" из бисера, "ОГ" впервые рассказала два года назад. Ранее Светлана подарила бисерную копию свадебного букета герцогини Кейт Миддлтон самим коронованным особам - герцогу и герцогине Кембриджским во время поездки в Великобританию. Сейчас неувядающий букет хранится в Букингемском дворце. А чуть позже выполнила букет "Триколор", символизирующий российский флаг - в подарок номинантам на звание "Дочь Города - Дочь России".