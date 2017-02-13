В Екатеринбурге у всех отравившихся клиентов «Студии суши» обнаружили сальмонеллёз

Эпидемиологи установили причину заболевания клиентов «Студии суши» (ул. Д. Зверева, 31а) — сальмонеллёз, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.

Напомним, с 1 по 5 февраля за медпомощью обратились 7 человек, в том числе сотрудник службы доставки, они были госпитализированы в ГКБ № 40.

- По результатам проведённых лабораторных исследований всем 7 заболевшим был поставлен диагноз «сальмонеллёз». Также сальмонеллы были выделены у повара заведения общепита и в готовой продукции. Исходя из подтверждённых лабораторных данных, экспертами был определён путь передачи инфекции – пищевой, - сообщили в Роспотребнадзоре.

При исследованиях готовой продукции были выделены бактерии кишечной палочки. В заведении эпидемиологи выявили нарушения санэпидзаконодательства: не соблюдаются условия хранения продуктов, обнаружена продукция без документов, помещения недостаточно оборудованы для соблюдения процесса приготовления блюд, не созданы условия для соблюдения правил личной гигиены персоналом, требуется уборка и ремонт заведения — более 20 нарушений.

В настоящее время «Студия суши» (ООО «Фудтайм») временно закрыта. Документы для решения о дальнейшей деятельности заведения-нарушителя переданы в суд. Санитарные врачи сообщили, что виновные будут привлечены к административной ответственности, а пострадавшим компенсируют понесённые расходы.