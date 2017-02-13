Население Свердловской области в результате миграции за год увеличилось на 326 человек

Прирост по миграции населения по Свердловской области за 2016 год составил 326 человек, наибольший вклад составила миграция из стран СНГ. Данные опубликовал Свердловскстат.

Прибыли за год в Свердловскую область 119 226 человек, а уехали — 118 900. Прирост по миграции составил 326 человек, но для сравнения — это в 4,5 раза меньше, чем в 2015-м (миграционный прирост 1524 человека).

Много граждан переехали в другие регионы — межрегиональная миграционная убыль достигла 5 490 человек, год назад эта разница составляла 3843 человека, миграционная убыль за пределы страны (кроме СНГ) насчитывает 275 человека.

Наибольший вклад в прирост численности населения привнесла международная миграция из стран СНГ, прирост за 2016 год — 6091 человек, на 449 иностранцев больше задержались в регионе, чем в 2015 году.