Областная газета
Спорт 13 февраля 2017, 18:55

Во время ЧМ-2018 в Екатеринбурге будут запрещены купание и продажа оружия

  • Опубликовано в №27 от 14.02.2017

В дни проведения матчей Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018 в Екатеринбурге будут действовать усиленные меры безопасности. На данный момент разработан проект указа Президента РФ, в котором отражены конкретные запреты и предписания.

В документе, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, сообщается, что с 25 мая по 25 июля 2018 года в Екатеринбурге будут введены запретные и контролируемые зоны. Доступ горожан, а также транспорта в контролируемые зоны будет осуществляться только после тщательного досмотра и проверки документов, а в запретные зоны и вовсе будет запрещён.

Запреты могут коснуться и транспорта. В дни ЧМ-2018 в Екатеринбург будет закрыт въезд автобусов, за исключением некоторых регулярных междугородних рейсов. Не исключено, что въезд в город закроют и для автомобилистов.

Помимо этого, в дни ЧМ-2018 в Екатеринбурге будет запрещена продажа оружия и боеприпасов, а также ядов, радио­активных и взрывчатых веществ. Также екатеринбуржцы не смогут устраивать митинги и другие публичные мероприятия, не связанные с турниром.

Ещё рассматривается вариант запрета продажи алкогольной продукции в стеклянной таре. Кроме этого, в Екатеринбурге будет введён запрет на использование летательных аппаратов – дронов, а также нельзя будет купаться в прудах и реках на территории города.

Также в уральской столице будет введён запрет на перевозку туристов по экскурсионно-прогулочным маршрутам, не связанным с чемпионатом, на всех видах транспорта.

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