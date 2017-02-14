Из-за ОРВИ полностью остановлен учебный процесс в 19 школах и 12 детсадах Свердловской области

За период с 6 по 12 февраля на территории Свердловской области была полностью остановлена работы 12 детских садов, 19 школ и одного среднего специального учебного заведения. Как сообщает территориальное управление Роспотребнадзора по Свердловской области, ещё закрыто 149 групп в 123 детсадах, 165 классов в 61 школе и 8 групп в двух интернатах.

- Превышение эпидемического порога по отдельным группам населения зарегистрировано среди детей 7-14 лет и среди лиц, старше 15 лет, - рассказала официальный представитель ведомства Наталия Лукьянцева. - В остальных группах ситуация расценена как неэпидемическая. В Екатеринбурге превышение эпидемического порога зарегистрировано только среди лиц старше 15 лет.

Среднеобластной показатель заболеваемости ОРВИ в 1,5 раза и более превышен в 5 МО: ГО ЗАТО Свободном, Верхнесалдинском ГО, Пышминском ГО, Нижнетуринском ГО, ГО Верхней Туре.

По данным санитарных врачей, у обследованных лабораторно граждан выявлены возбудители гриппа А (Н3N2), гриппа В, парагриппа, аденовирусной, коронавирусной, метапневмовирусной, риновирусной и других инфекций.