Екатеринбургские пямятники празднуют День святого Валентина

Екатеринбуржцы записали и выложили в интернет видеоролик о памятниках, которые празднуют День святого Валентина.

Сюжет этого видео о том, что если бы в Екатеринбурге памятники ожили в День всех влюблённых, то они бы возили в машине плюшевых мишек, как это делает уличный водитель на Вайнера, делали смелые шаги - влюблённый молодой человек на ул.Вайнера делает девушке предложение, продавали валентинки и открытки — перед коробейником на подносе разложены сувениры-сердечки, человек-невидимка дарит валентинку своей любимой, на «Скамье Примирения» в Академическом кто-то оставил записку, а ещё памятники делали бы подарки, ходили по магазинам, спешили на свидание, переписывались, придумывали новые романтические поводы...

Видео вышло в рамках социального проекта «Простой Екатеринбург», предназначенный познакомить горожан и гостей города с уральской столицей. Авторами проекта и нового ролика являются Артём Аверкиев и Иван Колотовкин. Между прочим, у Ивана ещё и день рождения как раз 14 февраля.