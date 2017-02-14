Директор стройфирмы "ВВК" в Екатеринбурге "кинул" дольщиков на 40 млн рублей

Руководитель строительной компании в течение нескольких лет получал деньги за строящееся жильё в микрорайонах Юго-Западном и Академическом, однако полученные средства по назначению использовать даже не собирался. Как сообщает отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу, порядка 40 млн рублей было потрачено мошенником на собственные нужды. По данным источников "ОГ", речь идёт о компании ООО "ВВК".

- В 2013 году организация, которую возглавлял данный гражданин, выступила генеральным подрядчиком при строительстве жилого комплекса в микрорайоне Академическом в Екатеринбурге, - сообщили представители городской полиции. - Организация затянула исполнение работ, а затем, в 2015 году, прекратила свою деятельность и самоликвидировалась. В период с 2014-го по 2016 год руководитель организации также заключил с гражданами договоры на сумму 40 миллионов рублей, однако деньги в кассу организации не внёс и жилья покупателям не передал, а затем и вовсе создал новую организацию с таким же названием и продолжил торговать жильём.

Следственное управление УМВД по Екатеринбургу просит граждан, потерявших свои сбережения и так и не получивших квартиры по адресам Институтская - Барклая - Тимофеева-Ресовского - Серафимы Дерябиной, обратиться в полицию по телефонам: (343) 294-14-91 (следственная часть), +7912-650-10-84 (уголовный розыск), 294-14-94 (дежурная часть).

Показания потерпевших необходимы для установления полной картины произошедшего. Обвиняемому в мошенничестве в особо крупном размере мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. Подозреваемый сейчас находится под подпиской о невыезде.

Добавим, представитель компании "ВВК" данную информацию опроверг, заявив, что никаких процессуальных действий в отношении руководителей не проводилось.