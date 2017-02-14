В Верх-Исетском районе Екатеринбурга найдено 27 опасных лифтов

В Екатеринбурге прокуратура через суд обязала управляющую компанию «Верх-Исетская» привести 27 лифтов в соответствие с требованиями технического регламента «Безопасность лифтов», сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В результате проверки выяснилось, что 27 лифтов в Верх-Исетском районе не соответствуют требованиям технического регламента «Безопасность лифтов».

Адреса опасных лифтов:

ул. Готвальда, 15,

ул. Бебеля, 114,

ул. Бебеля, 120,

ул. Ясная, 14,

ул. Ясная, 22,

ул. Бебеля, 108,

ул. Бебеля, 110,

ул. Викулова, 28А,

ул. Викулова, 28 «б»,

ул. Викулова, 32 «а»,

ул. Викулова, 38 «а»,

ул. Черепанова, 6,

ул. Черепанова, 8,

ул. Татищева, 77,

ул. Жукова, 10,

ул. Бебеля, 134,

ул. Крауля, 56,

ул. Антона Валека, 12,

ул. Металлургов, 46,

ул. Опалихинская, 19,

ул. Опалихинская, 21,

ул. Бардина, 2,

ул. Бардина, 12,

ул. Опалихинская, 32,

ул. Опалихинская, 26,

ул. Опалихинская, 27,

ул. Опалихинская, 24.

По результатам проверки прокурор Верх-Исетского района Екатеринбурга обратился в суд с иском к управляющей компании о возложении обязанности привести лифты в соответствие с требованиями федерального законодательства. Суд требования прокурора удовлетворил в полном объёме.