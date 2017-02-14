В Верх-Исетском районе Екатеринбурга найдено 27 опасных лифтов

В Екатеринбурге прокуратура через суд обязала управляющую компанию «Верх-Исетская» привести 27 лифтов в соответствие с требованиями технического регламента «Безопасность лифтов», сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.
В результате проверки выяснилось, что 27 лифтов в Верх-Исетском районе не соответствуют требованиям технического регламента «Безопасность лифтов».
Адреса опасных лифтов:
- ул. Готвальда, 15,
- ул. Бебеля, 114,
- ул. Бебеля, 120,
- ул. Ясная, 14,
- ул. Ясная, 22,
- ул. Бебеля, 108,
- ул. Бебеля, 110,
- ул. Викулова, 28А,
- ул. Викулова, 28 «б»,
- ул. Викулова, 32 «а»,
- ул. Викулова, 38 «а»,
- ул. Черепанова, 6,
- ул. Черепанова, 8,
- ул. Татищева, 77,
- ул. Жукова, 10,
- ул. Бебеля, 134,
- ул. Крауля, 56,
- ул. Антона Валека, 12,
- ул. Металлургов, 46,
- ул. Опалихинская, 19,
- ул. Опалихинская, 21,
- ул. Бардина, 2,
- ул. Бардина, 12,
- ул. Опалихинская, 32,
- ул. Опалихинская, 26,
- ул. Опалихинская, 27,
- ул. Опалихинская, 24.
По результатам проверки прокурор Верх-Исетского района Екатеринбурга обратился в суд с иском к управляющей компании о возложении обязанности привести лифты в соответствие с требованиями федерального законодательства. Суд требования прокурора удовлетворил в полном объёме.