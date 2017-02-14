Газета «Уральский рабочий» празднует 110-летие

Первый номер газеты «Уральский рабочий» вышел в свет 14 февраля 1907 года. И сегодня одной из самых старейших и именитых российских газет исполняется 110 лет.

Главный редактор медиахолдинга Лев Кощеев назвал «Уральский рабочий» изданием с настоящим уральским характером.

- Второе столетие журналисты и авторы «Уральского рабочего» ведут своего рода дневник, не пропуская ни одного значимого события, происходящего в крае, стране, мире. Подшивки газеты давно стали предметом научного исследования для историков, краеведов, обществоведов, пожелтевшие страницы хранят дух прошедшей эпохи. В подборке ретроспективных материалов, опубликованных накануне юбилея, мы «прошлись» по десятилетиям, и это было потрясающе интересным путешествием на машине времени, - добавили журналисты издания.

В разное время с изданием сотрудничали писатели с мировыми именами, а также в редакцию поступают новости из разных уголков Свердловской области. Газета с начала XX века завоевала признание в информационном мире.

Добавим, что на днях в редакции (ул. Маршала Жукова, 5) открылась фотовыставка к этой знаменательной дате.

Коллектив редакции газеты "Уральский рабочий". Фото: медиахолдинг "Уральский рабочий"