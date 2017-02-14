В Екатеринбурге создадут инклюзивную театральную школу "Со-единение"

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и председатель Уральского банка Сбербанка России Владимир Черкашин договорились о создании на Среднем Урале уникального инклюзивного проекта - "Театральной школы "Со-единение", одного из социально значимых инициатив Фонда поддержки слепоглухих "Со-единение". Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, проект, Сбербанка был поддержан региональными властями.

- Для нас важнейшим направлением является создание условий, чтобы каждый житель Свердловской области чувствовал себя полноценным членом общества, не был оторван от жизни и мог реализовать себя в любой сфере деятельности, в том числе, в творческой, - заявил губернатор Евгений Куйвашев. - Поэтому повышение доступности образования, спорта, культуры, искусства для людей с ограниченными возможностями и в целом создание условий для достойной жизни являются одними из приоритетов в работе.

Губернатор отметил высокую социальную значимость проекта и пообещал оказать ему необходимое содействие. Кроме работы над созданием инклюзивной театральной школы, Евгений Куйвашев и Владимир Черкашин обсудили поддержку Уральского академического филармонического оркестра, также другие социальные проекты в Свердловской области, в которых принимает участие Сбербанк России.

Напомним, в 2016 году при поддержке фонда "Со-единение" с успехом прошёл первый в мире спектакль "Прикасаемые", в котором одновременно были задействованы и слепоглухие артисты, и люди, не имеющие ограничений по здоровью.