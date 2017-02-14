Губернатор Рязанской области Ковалёв подал в отставку

Заявление о досрочном сложении полномочий подал президенту Владимиру Путину губернатор Рязанской области Олег Ковалёв. Как сообщает ТАСС, об этом Ковалёв заявил во вторник, 14 февраля, на заседании правительства Рязанской области.

- В Рязанской области я отработал почти девять лет, - приводит информагентво слова губернатора. - В сентябре очередные выборы губернатора… Я принял для себя решение не выдвигаться на новый срок.

Отметим, ранее досрочно оставили свои посты главы Бурятии, Нижегородской области и Пермского края.