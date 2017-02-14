В Екатеринбурге в нынешнем году капитально отремонтируют 48 улиц

С приходом весны службы благоустройства города готовятся начать капитальный ремонт 48 улиц, рассказали в администрации города.

- Несколько лет мы таких масштабных объёмов работ не делали, и прошлый год уступает по цифрам. Только капитально ремонтироваться будет 48 улиц, а есть ещё те, которые будут находиться в реконструкции, - сказал глава администрации города Александр Якоб в программе «Открытая студия» на телеканале «41-Домашний». - Например, улица Московская от Хасановской до бульвара Денисова-Уральского и, конечно, сетка дорог около Центрального стадиона, где идёт новое строительство. А ещё - начало реконструкции Макаровского моста. Такой объём работ будет виден екатеринбуржцам. Надеюсь на терпение и понимание жителей, как и в 2016 году.

Он также сказал о выполняемых работах по соединению проспекта Ленина и улицы Татищева, где весной проведут асфальтирование участков, на пересечениях уже проложены трамвайные линии. Запустить движение трамвая планируют ко Дню города, тогда же и будет полностью готова сетка дорог вокруг Центрального стадиона.

Кроме того, городские службы готовятся к благоустройству территории между Центральным стадионом и Дворцом молодёжи, на этих участках они будут создавать современное пространство для отдыха и прогулок горожан.