Екатеринбурженка отобрала у бывшего мужа Porshe Cayenne

Бывшие супруги не смогли после развода полюбовно разделить совместно нажитое имущество, отчего им пришлось сперва решать вопрос в суде, а потом и прибегнуть к помощи приставов-исполнителей.

Длительное время бывшие супруги пытались поделить совместно нажитое имущество, сообщили в пресс-службе УФССП по Свердловской области. Бывшая супруга обратилась в суд, и тот принял решение в её пользу - обязать передать транспортное средство Porsche Cayenne Turbo. Оба супруга с решением суда были согласны, его не обжаловали и других претензий друг к другу не имели.

Уже после этого к делу подключились судебные приставы, которые помогли провести исполнительные действия. Автомашина была изъята у мужчины и передана в пользование бывшей супруге. Как отмечается, исполнительные действия по разделу имущества прошли спокойно, в штатном режиме.

Фото: УФССП по Свердловской области