В центре Екатеринбурга произошло столкновение пассажирского автобуса и Chevrolet

Во вторник, 14 февраля, в районе Дома правительства Свердловской области произошло столкновение легкового автомобиля Chevrolet Lachetti и рейсового автобуса "Богдан" маршрута 024, сообщили ОГ очевидцы. По счастью, при аварии никто не пострадал.

Столкновение произошло около 12:30, сообщили ОГ в ОГИБДД по Екатеринбургу. При столкновении никто не пострадал. Обе машины получили механические повреждения.

Фото: © Алексей Кунилов

Виновник аварии и точные обстоятельства будут установлены в ходе разбирательства.