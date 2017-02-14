Владимир Путин назначил врио губернатора Рязанской области Николая Любимова

Депутат Государственной думы РФ Николай Любимов назначен временно исполняющим обязанности губернатора Рязанской области. Как сообщается на официальном сайте Президента РФ, сегодня Владимир Путин официально принял отставку главы региона Олега Ковалёва. Назначению предшествовала встреча президента с Николаем Любимовым.

Указ об отставке Олега Ковалёва и назначении Николая Любимова опубликован на сайте Кремля.

Как сообщалось ранее, губернатор Рязанской области заявил на состоявшемся сегодня заседании областного правительства о своём уходе.

Отметим, 46-летний врио главы региона ранее занимал руководящие посты в администрации Калуги и Калужской области, был городским головой Калуги, замгубернатора Калужской области и руководил администрацией губернатора. В сентябре 2016 года избран депутатом Государственной думы VII созыва.

Фото: пресс-служба Кремля