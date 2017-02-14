В Екатеринбурге семь влюблённых пар сдали кровь в День святого Валентина

В Службе крови Свердловской области 14 февраля организовали необычную акцию: по случаю Дня святого Валентина на сдачу крови донорам предложили приходить парами, для них даже организовали фотосессию. Отметить этот день и сделать доброе дело на Областную станцию переливания крови пришли семь пар молодых доноров.

- Любовь – это не только пылкие признания, а ещё и способность прийти на помощь в трудную минуту и совершить благородный поступок, подарить кому-нибудь шанс на здоровую жизнь, - пояснила суть акции начальник отдела по связям с общественностью ГБУЗ СО «ОСПК» Бажена Жаворонкова. - Поэтому 14 февраля на Областной станции переливания крови парам предлагали запечатлеть на фото посещение станции для создания светлых моментов истории своих отношений.

Ежедневно Областную станцию переливания крови в Екатеринбурге посещает порядка 100-120 доноров, процентное соотношение мужчин и женщин доноров примерно равное.

- Кто-то приходит на станцию один, кто-то - в сопровождении друзей или коллег, в области существуют прочные династии, в которых кровь сдают поколениями, а кто-то не прочь осуществить донацию в компании любимого человека, - отметили в «Службе крови».

Всего в этот день станцию переливания крови в Екатеринбурге посетили порядка 140 доноров, благодаря им на станции заготовили 70 литров крови, многие из них сказали, что осуществили бы следующую донацию со второй половинкой.

Фото: Служба крови Свердловской области.