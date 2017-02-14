"Автомобилист" потерял шансы на выход в плей-офф КХЛ

Хоккейный клуб "Автомобилист" не смог пробиться в плей-офф КХЛ по итогам регулярного чемпионата. До сегодняшнего дня "шофёры" сохраняли теоретические шансы на получение заветной путёвки.

Для того, чтобы екатеринбургский клуб остался в гонке за восьмое место, уфимскому "Салавату Юлаеву" необходимо было проиграть "Ак Барсу", а "Автомобилисту" в свою очередь одолеть новокузнецкий "Металлург". Однако уфимцы на своём льду разобрались с "Ак Барсом" и оставили "шофёров" за бортом плей-офф.

"Автомобилист" в свою очередь дома разгромил "Металлург" - 7:2, однако эта победа не помогла подопечным Владимира Крикунова зацепиться за плей-офф.