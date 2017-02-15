Евгений Куйвашев выразил благодарность воевавшим за пределами Отечества

Сегодня, 15 февраля, в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, Евгений Куйвашев поблагодарил уральцев, участников и ветеранов локальных войн и военных конфликтов, воинов-интернационалистов. Об этом сообщает областной департамент информполитики.

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, приурочен к одновременно героической и скорбной дате - окончательному выводу советских войск из Афганистана.

- В Свердловской области проживает более 37 тысяч ветеранов боевых действий. Помощь и поддержка инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших военнослужащих всегда была и остаётся важнейшим приоритетом региональной социальной политики. Свердловское областное отделение Российского Союза ветеранов Афганистана осуществляет активное участие по защите интересов ветеранов боевых действий, патриотическому и нравственному воспитанию молодёжи, - отметил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Добавим, в области действует один из самых крупных в России Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн.

- Благодарю вас за мужество и доблесть, за ваш гражданский и воинский подвиг, за яркий пример любви к своему народу и преданности Отчизне. Желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирной спокойной жизни! - обратился Евгений Куйвашев к воинам-интернационалистам, ветеранам боевых действий, защитникам Отечества.