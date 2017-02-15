В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД начнут ловить пешеходов-нарушителей

В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД с 15 по 17 февраля будут выявлять пешеходов-нарушителей в связи с увеличением ДТП с их участием. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.

За январь в уральской столице зарегистрировано 25 ДТП с участием пешеходов, в результате чего четверо горожан погибли, 21 человек получили травмы.

- Особое внимание будет уделено правилам пересечения пешеходных переходов. С начала года в Екатеринбурге на пешеходных переходах произошло 9 ДТП. Для избежание подобных инцидентов водителям рекомендуется перед «зеброй» всегда снижать скорость вплоть до полной остановки, а гражданам следует быть бдительными перед переходом проезжей части, - рассказали в пресс-служба регионального ГУ МВД России.

С начала года к административной ответственности привлечены порядка 5 тыс. водителей за непредоставление преимущества в движении пешеходам, оштрафовано более 16 тыс. пешеходов за нарушение правил перехода проезжей части.