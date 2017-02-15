В Екатеринбургском зоопарке особых детей помогают лечить животные

В Екатеринбургском зоопарке кенгуру, енот, сурикат и петух помогают социально адаптироваться слабовидящим детям, ребятам с синдромом Дауна, аутизмом, ДЦП. Ручных животных на занятиях можно брать на руки и гладить, рассказали "ОГ" в пресс-службе зоопарка.

Проект по анималотерапии реализуется с 2011 года. Енот и экзотический кинкажу стали "терапевтами" для особых детей недавно. В комнате, где ведутся консультации, стоят диван, стулья, аквариум с рыбками и фортепиано. Дети сидят, где им удобно. К ребятам с разными заболеваниями применяется разный подход: например, на занятиях с детьми с ДЦП основной упор делается на моторные проявления, животные дают мощный стимул к общению и движению. Даже просто тактильные ощущения влияют на настроение ребёнка, помогают проникнуться любовью к питомцам и заботой об окружающем мире, рассказали в пресс-службе Екатеринбургского зоопарка.

Записаться на "приём" можно индивидуально или в паре по телефону, указанному на сайте учреждения. На занятия также можно приходить обычным ребятам и взрослым по записи.

Фото: Екатеринбургский зоопарк