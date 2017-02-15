Жители Свердловской области отправили почтой 4 миллиарда рублей

В 2016 году число денежных переводов Почтой России, сделанных жителями Среднего Урала, выросло на 9,4 процента. Общая сумма отправленных через отделения связи денег превысила 4 млрд рублей, что вывело регион на четвёртое место в стране. Больше всего денег отправлялось в страны бывшего СССР.

- Наибольшая динамика отмечена в международных переводах, - сообщила пресс-служба Почты России. - В 2016 году объём принятых международных переводов вырос в 10 раз по сравнению с 2015 годом. Основной объём денежных средств отправляется жителям ближнего зарубежья.

Что касается внутренних переводов, здесь возросла доля наложенных платежей в счёт оплаты заказов, приобретаемых в интернет-магазинах. Как отмечают почтовики, это стало возможным за счёт развития внутреннего интернет-шопинга.