Свердловские умельцы собрали вездеход

В Каменске-Уральском автомеханики собрали вездеход на базе автомобиля ГАЗ-66, рассказывает портал «Сделано у нас».

- Высокий уровень проходимости машины обеспечивают большие колеса с шинами низкого давления. Диаметр камеры составляет 1,5 метра, благодаря чему внедорожник легко преодолевает водоемы глубиной до 1,2 метра и снежные сугробы высотой до одного метра. При этом при движении по пересеченной местности машина не вязнет в грязи, топях и болотах и вообще легко передвигается по самым сложным участкам. Стоит отметить, что вездеход не просто легко преодолевает различные препятствия, - говорится в описании автомобиля.

Благодаря мощному двигателю вездеход может развивать скорость до 95 км/час, мотор машины оснащён электроподогревом. Машина внушительных размеров, при этом лёгкая и маневренная. Авто имеет сертификат Гостехнадзора, причисляющий вездеход к классу машин повышенной проходимости. В кабине вездехода есть место только для водителя, в пассажирском отсеке может разместиться более 12 пассажиров, там есть стол, кожаные диваны и отсеки для хранения вещей.

Автор сборки сконструировал вездеход уже в четвёртый раз. По оценке экспертов, машина — настоящая находка для охотников и жителей сельской местности.

Фото: сайт "Сделано у нас"