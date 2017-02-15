ЦБ РФ выпустит пластиковую банкноту к ЧМ-2018

ЦБ РФ намеревается выпустить пластиковую банкноту номиналом 100 рублей, посвящённую чемпионату мира по футболу 2018 года в России, в первом квартале будущего года, сообщил первый зампред Банка России Георгий Лунтовский во время уральского форума «Информационная безопасность финансовой сферы», передаёт портал «Банки».

- Памятная банкнота, посвящённая чемпионату мира по футболу, будет пластиковой, она будет и на ощупь иная, и по качеству материала другая. Что из этого выйдет, посмотрим, - сказал Лунтовский.

"Гознак" впервые сталкивается с такой технологией. Но ещё не известно, как пластиковые банкноты будут сохраняться в зависимости от погоды, поэтому пока будет выпущена только тестовая партия.

Дизайн новых банкнот будет представлен на совете директоров ЦБ в апреле.

Кроме того, Банк России второй раз выпускает в обращение купюры, покрытые лаком. Первый выпуск покрытых лаком купюр показал, что срок их службы увеличился на 30%.