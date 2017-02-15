Счётную палату в Свердловской области возглавила Елена Новоторженцева

Сегодня, 15 февраля, председатель регионального Законодательного собрания Людмила Бабушкина и первый заместитель губернатора региона Алексей Орлов представили коллективу Счётной палаты нового руководителя - Елену Новоторженцеву. Об этом сообщается на сайте правительства Свердловской области.

Первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов подчеркнул, что последние четыре с половиной года Елена Новоторженцева работала под его руководством и проявила себя как человек с высокой квалификацией, аналитическим складом ума, способный дальновидно мыслить.

- Я надеюсь, что мы улучшим те достижения, которые были у Счётной палаты, что мы действительно станем командой, которая займёт достойное место на горизонте РФ. Первое наше серьёзное испытание уже первого марта, когда мы должны сдать отчёт в Законодательное собрание. Для себя давайте поставим цель - в первом полугодии сформировать планы работы Счётной палаты на среднесрочную перспективу - на три года. Областной бюджет верстается на три года, и мы должны жить в одном ритме с областью, - сказала Елена Новоторженцева.

Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина выразила особую благодарность за работу предыдущему руководителю Счётной палаты - Андрею Ефимову.

Добавим, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в программной статье «Переломный момент» поставил амбициозную задачу - вывести регион в тройку лидеров Российской Федерации. Перед Счётной палатой стоит задача эффективного использования средств областного бюджета.