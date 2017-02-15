«Субботник против рака» проведут в поликлиниках Екатеринбурга 18 февраля

Традиционный «Субботник против рака» состоится в поликлиниках Екатеринбурга 18 февраля, сообщают в мэрии. Как и каждую четвёртую субботу месяца, в этот день с 9.00 до 15.00 в муниципальных поликлиниках будет организован приём специалистов.

Приём и осмотр в этот день ведут терапевт, хирург, акушер-гинеколог, дерматовенеролог. Кроме того, по направлению специалиста - сделать флюорографию, маммографию, УЗИ органов малого таза, получить консультацию специалиста по профилактике онкологических заболеваний.

Запись на приём ведётся по телефону единой городской регистратуры +7 (343) 204-76-76. Пациентам необходимо обращаться в поликлинику своей больницы по месту жительства, так как при необходимости обследование провести там будет проще и быстрее. С собой нужно взять паспорт и полис ОМС.

Площадки, проводящие "Субботник против рака":