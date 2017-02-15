Идею о переводе бюджетных выплат на карту МИР поддержала половина россиян

С 1 июля этого года карты МИР начнут получать работники бюджетной сферы, а с 1 января 2018 года МИР станет обязательным для всех бюджетников. Идею о переводе выплат на национальные карты поддерживают 52% россиян, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Опрос проводился с 1 по 3 февраля среди 1800 респондентов. Специалистов интересовало отношение россиян к решению о переводе в 2018 году выплат на карту МИР.

Граждане, одобрившие нововведение, отмечают фактор удобства (21%), безопасность системы (18%), стремление поддержать российские технологии (15%), независимость от иностранных банков (15%). Идею не одобряют 34% россиян, их основным доводом является привычка и большее доверие к наличным деньгам (49%).

Среди держателей двух и более карт 58% заявили о готовности завести национальную платёжную карту по бесплатному предложению от банка.

Согласно данным ежедневного опроса «Спутник», одну и более карт имеют 82% россиян. При этом самыми активными пользователями являются молодые люди (среди 18-24-летних карты есть у 86%) и респонденты, обучавшиеся в вузах (91%). В группах людей пенсионного возраста (68%), а также опрошенных со средним образованием (77%) владельцев карт заметно меньше.

- Новая платёжная система имеет все шансы стать популярным инструментом. Первая причина заключается в том, что банковские карты перестали быть диковинкой – их удобство, доступность и безопасность оценило большинство россиян. Вторая – в том, что новые технологии в сфере государственных услуг (электронные очереди, платформы для обращений, системы платежей в бюджет) становятся всё более популярными. Но всё же остаётся значительная доля граждан, не доверяющих платежам по картам и не готовых попробовать новый инструмент, что говорит о необходимости повышать доверие к современным технологиям платежей в целом, - комментирует результаты опроса руководитель Департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов.