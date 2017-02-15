В Свердловской области до 2019 года приватизируют 51 объект государственной собственности

Правительство РФ опубликовало в среду, 15 февраля, прогнозный план приватизации федерального имущества до 2019 года. В соответствии с документом на территории Свердловской области в частные руки перейдёт более 51 объекта государственной собственности, а также государственные доли в АО и ООО. Всего же в стране в частные руки перейдут около 500 АО, около 300 ФГУП, доли участия Российской Федерации в 10 ООО, и более тысячи объектов другого госимущества.

Среди подлежащих приватизации организаций и государственной доли в них:

Учебно-опытное хозяйство "Уралец", Свердловская область, п. Студенческий

Ирбитская семеноводческая станция, Свердловская область, п. Пионерский

Племенной птицеводческий завод "Свердловский", Свердловская область, с. Кашино

Издательско-полиграфическое предприятие "Уральский рабочий", г. Екатеринбург

Техносвязь, г. Екатеринбург

Уральский институт металлов, г. Екатеринбург

Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала, г. Екатеринбург

Свердловская топливная компания, г. Екатеринбург

Уральский банк реконструкции и развития, г. Екатеринбург

Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу, г. Екатеринбург

Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт асбестовой промышленности, Свердловская область, г. Асбест

Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт горного и обогатительного машиностроения, г.Екатеринбург

Уральская центральная лаборатория, г. Екатеринбург

Свердловскагропромстандарт, г. Екатеринбург

Уральское предприятие по проектированию и строительству сооружений связи, г. Екатеринбург

Институт "Уралгипроруда", г. Екатеринбург

Свердловская киностудия, г. Екатеринбург

Уральская дирекция аттракционной техники, Свердловская область, г. Нижний Тагил

Уральский электромеханический завод, г. Екатеринбург*

Научно-исследовательский институт машиностроения, Свердловская область, г. Нижняя Салда**

Свердловская областная инспекция по качеству торфа, г. Екатеринбург

Кроме того, принято решение о приватизации большого количества помещений, зданий, сооружений и земельных участков:

Нежилые помещения (литер А), номера на поэтажном плане: 12-й этаж - помещения № 8 - 23, 39 - 41, 47, 48* Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 58

Нежилые помещения (литер А), номера на поэтажном плане: 12-й этаж- помещения № 1-7, 25, 27 - 38, 44 - 46, 49* Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 58

Земельный участок площадью 168 кв. м, кадастровый номер 66:41:0110019:65, с расположенным на нём объектом недвижимого имущества - Свердловская область, г. Екатеринбург, пл. Первой Пятилетки, в 650 метрах на юг от ориентира здание заводоуправления "Уралмашзавода"

Земельный участок площадью 368 кв. м, кадастровый номер 66:41:0110019:64, с расположенным на нём объектом недвижимого имущества - Свердловская область, г. Екатеринбург, пл. Первой Пятилетки, в 100 метрах на юго-восток от ориентира здание заводоуправления "Уралмашзавода"

Земельный участок площадью 1601 кв. м, кадастровый номер 66:41:0110019:67, с расположенным на нём объектом недвижимого имущества - Свердловская область, г. Екатеринбург, пл. Первой Пятилетки, в 700 метрах на юго-восток от ориентира здание заводоуправления "Уралмашзавода"

Земельный участок площадью 724 кв. м, кадастровый номер 66:41:0110019:73, с располо- женным на нем объектом недвижимого имущества - Свердловская область, г. Екатеринбург, пл. Первой Пятилетки, в 1170 метрах на юго-восток от ориентира здание заводоуправления "Уралмашзавода"

Земельный участок площадью 558 кв. м, кадастровый номер 66:41:0110019:85, с расположенным на нем объектом недвижимого имущества - Свердловская область, г. Екатеринбург, пл. Первой Пятилетки, в 1150 метрах на юго- восток от ориентира здание заводоуправления "Уралмашзавода"

Земельный участок площадью 395 кв. м, кадастровый номер 66:41:0110019:81, с расположенным на нем объектом недвижимого имущества - Свердловская область, г. Екатеринбург, пл. Первой Пятилетки, в 500 метрах на юго- восток от ориентира здание заводоуправления "Уралмашзавода"

Помещение, 1 этаж - помещения № 15 - 33 площадью 201,1 кв. м**** Свердловская область, г. Екатеринбург, пр-кт Ленина, д. 69, корп. 13

Встроенное помещение, подвал - помещения № 24 - 28, 80 площадью 170,9 кв. м**** Свердловская область, г. Екатеринбург, пр-кт Ленина, д. 69, корп. 14

Помещение (литер З), цокольный этаж - помещения № 41 - 43 площадью 44,6 кв. м**** Свердловская область, г. Екатеринбург, пр-кт Ленина, д. 69, корп. 14

Помещение (литер З), цокольный этаж - помещения № б/н, 22 - 40, 44 - 46 площадью 211,2 кв. м**** Свердловская область, г. Екатеринбург, пр-кт Ленина, д. 69, корп. 14

Помещение, цокольный этаж - помещения № 47 - 57 площадью 83,9 кв. м**** Свердловская область, г. Екатеринбург, пр-кт Ленина, д. 69, корп. 14

Помещение, подвал - помещения № 31, 51, 59, 65 - 76 площадью 140,6 кв. м**** Свердловская область, г. Екатеринбург, пр-кт Ленина, д. 69, корп. 14

Помещение, цокольный этаж - помещения № 1 - 14 площадью 59,5 кв. м**** Свердловская область, г. Екатеринбург, пр-кт Ленина, д. 69, корп. 14

Помещение, подвал (37 - 43) площадью 81,3 кв. м**** Свердловская область, г. Екатеринбург, пр-кт Ленина, д. 69, корп. 13

Помещение, подвал (11 - 32) площадью 487,8 кв. м**** Свердловская область, г. Екатеринбург, пр-кт Ленина, д. 69, корп. 13

Помещение**** Свердловская область, г. Екатеринбург, пр-кт Ленина, д. 69, корп. 6, ул. Кузнечная, д. 114

Помещение, подвал (64 - 66, 69 - 79, 105 - 111) площадью 345,7 кв. м**** Свердловская область, г. Екатеринбург, пр-кт Ленина, д. 69, корп. 3

Помещение, подвал (80 - 85) площадью 71,4 кв. м**** Свердловская область, г. Екатеринбург, пр-кт Ленина, д. 69, корп. 2

Помещение, подвал (86 - 92) площадью 148,4 кв. м**** Свердловская область, г. Екатеринбург, пр-кт Ленина, д. 69, корп. 2

Помещение, подвал (51, 52, 54 - 63) площадью 118 кв. м**** Свердловская область, г. Екатеринбург, пр-кт Ленина, д. 69, корп. 4

Помещение, подвал (1 - 9, 12 - 32, 35 - 39, 102) площадью 352,2 кв. м**** Свердловская область, г. Екатеринбург, пр-кт Ленина, д. 69, корп. 5

Помещение, подвал (25 - 63) площадью 285,5 кв. м**** Свердловская область, г. Екатеринбург, пр-кт Ленина, д. 69, корп. 7

Встроенное помещение (литер В) площадью 293,3 кв. м**** Свердловская область, г. Екатеринбург, пр-кт Ленина, д. 69, корп. 4

Встроенное помещение (литер Е) площадью 43,7 кв. м**** Свердловская область, г. Екатеринбург, пр-кт Ленина, д. 69, корп. 13

Помещение, подвал (1 - 10) площадью 133,8 кв. м**** Свердловская область, г. Екатеринбург, пр-кт Ленина, д. 69, корп. 13

Помещение, подвал (64 - 71, 73 - 92) площадью 412,3 кв. м**** Свердловская область, г. Екатеринбург, пр-кт Ленина, д. 69, корп. 8

Нежилое помещение**** Свердловская область, г. Екатеринбург, пр-кт Ленина, д. 36 / ул. Пушкина, д. 18 / ул. Толмачева, д. 17

Помещение**** Свердловская область, г. Екатеринбург, пр-кт Ленина, д. 54

Помещение**** Свердловская область, г. Екатеринбург, пр-кт Ленина, д. 52, корп. 2-а

Нежилые помещения (литер А), номера на поэтажном плане: 10-й этаж - помещения № 1 - 28, 30 - 50, 52 - 57, площадь: общая - 652,6 кв. м, назначение: нежилое* Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 58

Земельный участок площадью 831 кв. м, кадастровый номер 66:41:0110019:82, с расположенным на нем объектом недвижимого имущества - Свердловская область, г. Екатеринбург, пл. Первой Пятилетки, в 1300 метрах на восток от ориентира здание заводоуправления "Уралмашзавода"

Земельный участок площадью 498 кв. м, кадастровый номер 66:41:0110019:79, с расположенным на нем объектом недвижимого имущества - Свердловская область, г. Екатеринбург, пл. Первой Пятилетки, в 500 метрах по направлению на юго-запад от ориентира здание заводоуправления "Уралмашзавода"

Гаражный бокс Свердловская область, г. Серов, ул. Февральской Революции, ГСК № 79, бокс № 12 1010. Земельный участок площадью 19176 кв. м, кадастровый номер 66:43:0102007:14, с расположенными на нем объектами недвижимого имущества: Свердловская область, г. Ивдель, ул. Полярная, 11а

Нежилое помещение Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Торговая, дом № 1 здания и сооружения

Земельный участок площадью 1406 кв. м, кадастровый номер 66:41:0205007:153, с расположенным на нем объектом недвижимого имущества - Свердловская область, г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, 15 столовая

Земельный участок площадью 600 кв. м, кадастровый номер 66:48:0304006:327, с расположенным на нем объектом недвижимого имущества - Свердловская область, г. Качканар, ул. Толстого, дом 6

Помещение Свердловская область, г. Нижний Тагил, ГСК "Красногвардейский", ряд 6, бокс 45 здания и сооружения

С полным списком организаций, объектов, зданий и сооружений на территории Свердловской области можно ознакомиться здесь.

Документ рассмотрен и одобрен на заседании Правительства Российской Федерации 2 февраля 2017 года. Власти рассчитывают, что ежегодный доход в казну от приватизации федерального имущества без учёта стоимости акций крупнейших компаний, занимающих лидирующее положение в соответствующих отраслях экономики, составит 5,6 млрд рублей ежегодно.