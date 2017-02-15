Память погибших воинов-интернационалистов почтили у «Чёрного тюльпана» в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 15 февраля в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, состоялся митинг у мемориального комплекса «Чёрный тюльпан». Минутой молчания и возложением цветов почтили память воинов-интернационалистов.

- Ветераны-интернационалисты являются продолжателями боевых, патриотических традиций нашего Отечества. Я очень надеюсь, что ваши усилия по защите чести нашей страны в горячих точках планеты станут примером для молодёжи, - обратился к собравшимся заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков. - Счастье, что у России есть и защитники дня сегодняшнего. То, что происходит в Сирийской Арабской Республике, показывает – герои были, есть и будут.

По информации из департамента информационной политики Свердловской области, в регионе проживает более 35 тысяч ветеранов интернациональных конфликтов, около пяти тысяч инвалидов боевых действий, порядка четырёх тысяч членов семей погибших бойцов.

- Для всех россиян воины-афганцы ассоциируются с мужеством, стойкостью, патриотизмом, воинским братством, – отметила председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

Председатель правления свердловского отделения Российского Союза ветеранов Афганистана Виктор Бабенко напомнил собравшимся около «Чёрного тюльпана» о важности в единении страны.

Фото: департамент информполитики Свердловской области