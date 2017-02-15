Путин назначил экс-директора ФССП Парфёнчикова врио главы Республики Карелия

Президент России Владимир Путин официально принял отставку главы Республики Карелия Александра Худилайнена. Как сообщила в среду, 15 февраля, пресс-служба Кремля, временно исполнять обязанности главы субъекта федерации будет Артур Парфёнчиков, ранее занимавший должность руководителя Федеральной службы судебных приставов.

- Назначить Парфёнчикова Артура Олеговича временно исполняющим обязанности Главы Республики Карелия до вступления в должность лица, избранного Главой Республики Карелия, освободив его от занимаемой должности, гласит текст президентского указа.

Как ранее сообщалось, Александр Худилайнен, руководивший Карелией с 2012 года, объявил о своей отставке сегодня утром.

Отметим, 52-летний действительный государственный советник юстиции Российской Федерации 1 класса Артур Парфёнчиков ранее работал в Карелии, пройдя ступени карьеры от стажёра районной прокуратуры до прокурора Петрозаводска. С 2006 года перешёл на службу в ФССП, возглавив управление по Санкт-Петербургу, а с 2008 года - став директором ведомства.

Фото: пресс-служба Кремля