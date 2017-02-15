В Екатеринбурге организуют выставку по истории Уральского Добровольческого танкового корпуса

В Музее истории камнерезного и ювелирного искусства (пр. Ленина, 37) 16 февраля в 17.00 открывается выставка "Мчатся танков уральских громады", рассказали организаторы. Выставка приурочена к 74-й годовщине формирования Уральского Добровольческого танкового корпуса.

- Выставка представляет путь 10-го гвардейского Уральского Добровольческого танкового корпуса – от формирования и присяги в 1943 году до освобождения Праги в мае 1945 года. Экспонаты рассказывают о боевом крещении уральских воинов-танкистов в страшных боях на Орловско-Курском направлении, об истории Копай-городка в окрестностях города Карачев Брянской области, где шло переформирование корпуса после потерь под Орлом, о вручении гвардейских знамён, об участии корпуса в освобождении Украины, Польши, Германии, Чехословакии. В экспозиции также представлены памятные места 10-го гвардейского Уральского Добровольческого танкового корпуса и история красноармейского джаза, - рассказали организаторы.

Отдельный раздел выставки представляет боевые подвиги героя Уральского Добровольческого танкового корпуса Г.С. Чесака и стрелка Д.И. Курбатова, женщины-легенды Л.А. Ивановой. Многие уникальные материалы экспонируются впервые за много лет широкой публике. Будут показаны ножы-легенды Великой Отечественной войны "шварцмессеры" — "чёрные ножи", а ещё - марки, конверты и открытки, памятные награды, которые повествуют историю уральских танкистов.

В Музее надеются, что потомки воинов-танкистов поделятся своими коллекциями и реликвиями из истории Уральского Добровольческого танкового корпуса.

Фото: организаторы.