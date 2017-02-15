В Финляндии собираются возобновить выпуск легендарной Nokia 3310

Компания HMD Global, которая владеет в настоящее время брендом Nokia, намерена до конца месяца представить обновлённую модель классического мобильного аппарата 3310. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на The Independent, телефон будет продаваться по цене 59 евро (примерно 3,5 тысячи рублей).

"Телефон, впервые поступивший в продажу в 2000 году, во многом положивший начало эре современных мобильных телефонов, будет долго работать без подзарядки и получит практически неуязвимый корпус", - сообщает издание.

Отметим, достаточно увесистый и эргономичный аппарат с монохромным дисплеем долгое время оставался одной из самых популярных "звонилок". Модель 3310 привлекала пользователей надёжностью работы и способностью батареи долго держать заряд. Высокая прочность конструкции телефона сделала аппарат интернет-мемом.