Екатеринбуржцев научат создавать фантастических 3D-персонажей

Фестиваль дизайна, стиля и творчества «Фактура» представят 25 и 26 февраля в «Уральском центре развития дизайна» (ул. Горького, 4а). Этот фестиваль — отличная возможность узнать о том, какие новинки появились на рынке. Например, в этом году гостям предложат необычный мастер-класс — создание 3D-персонажей вместе с представителями японского мультимедийного проекта, анонсируют организаторы.

Более двухсот молодых дизайнеров, startup-проектов, а также признанных мастеров из разных городов России соберутся в одном месте и представят свои разработки.

В программе - конференция творческих людей «PechaKucha» в форме марафона коротких докладов на разные темы, арт-показы фильмов, дефиле молодых дизайнеров, сеты и выступления известных исполнителей, мастер-классы и лекции по стилю и дизайну. Кроме того, представят московскую выставку графики «Золотая пчела» и выставку иллюстраций «Пломбир», а также выставки художников Екатеринбурга.

Во время мероприятия состоится уникальный мастер-класс по рисованию 3D-ручками. Посетителям предложат с помощью специальных фломастеров нарисовать фантастических таинственных обитателей и создать трёхмерный объект. А вот и ещё один уникальный мастер-класс — открытый урок вокала «Раскрытие глубинного голоса», который проведёт известная преподаватель по вокалу Лана Домире. Вход свободный.