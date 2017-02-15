В 60 городах России покажут новый балет Вячеслава Самодурова "Ромео и Джульетта"

Сегодня стало известно, что спектакли-номинанты и лауреаты Национальной театральной премии "Золотая маска" с 17 февраля по 14 мая покажут в 60 кинотеатрах по всей России в рамках проекта "Золотая Маска в кино, сообщает оргкомитет фестиваля.

Откроет показы - новый балет Екатеринбургского театра оперы и балеты "Ромео и Джульетта" в постановке Вячеслава Самодурова. Спектакль можно будет увидеть в прямой трансляции в кинотеатрах ТЦ «Алатырь» и «Радуга Парк» 17 февраля в 21.00 по-уральскому времени. Именно в это время труппа театра начнёт своё выступление на сцене Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко.

Кроме того, в кинотеатрах зрители смогут посмотреть новинку петербургского Большого драматического театра им. Г. А. Товстоногова "Гроза" (реж. Андрей Могучий). Ретроспективную часть программы составят спектакль Льва Додина "Жизнь и судьба" Малого драматического театра - Театра Европы и постановка Петра Фоменко "Война и мир. Начало романа" "Мастерской П. Н. Фоменко". Все спектакли сопровождает виртуальная экскурсия по театру, интервью с режиссёрами и актёрами.

Напомним, что проект пройдёт уже в третий раз. По словам гендиректора фестиваля "Золотая маска" Марии Ревякиной, проект "Золотая Маска в кино" в 2015 году собрала более двух тысяч зрителей, в 2016 - порядка 10 тысяч зрителей.