В Екатеринбурге открылась мемориальная доска уральскому офицеру Анатолию Муранову

В екатеринбургском микрорайоне Широкая речка открылась памятная доска одному из первых свердловчан, погибших в Афганистане при исполнении воинского долга в 1979 году. Мемориал Анатолию Муранову размещён на доме №12 по улице, названной в честь героя, сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

Открытие памятной доски приурочено к Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, и 70-летию со дня рождения бывшего сотрудника Управления КГБ СССР по Свердловской области Анатолия Муранова.

- В торжественном мероприятии приняли участие руководители Управления ФСБ России по Свердловской области, действующие сотрудники и ветераны. Присутствовала вдова уральского офицера Татьяна Муранова, которой от имени Совета ветеранов Управления была вручена памятная медаль «100 лет со дня рождения Ю.В. Андропова», - рассказали в пресс-службе УФСБ России по Свердловской области.

Справка "ОГ":

Анатолий Муранов родился в 1947 году в городе Никополе Днепропетровской области.

Учился в свердловской школе №76, на здании которой сейчас также установлена мемориальная доска в честь уральца.

Он поступил в Уральский лесотехнический институт, во время учебы занимался самбо и возглавлял группу добровольной народной дружины.

С августа 1973 года служил в УКГБ по Свердловской области в должности оперуполномоченного, с 1977 года он стал старшим оперуполномоченным, капитаном КГБ.

Анатолий Муранов был в числе первых в составе группы «Зенит», отправленной в Афганистан.

В 1979 году он героически погиб в Афганистане при исполнении воинского долга.

Анатолий Муранов посмерто награждён орденом Красного Знамени.

В 2010 году его именем названа новая улица в Верх-Исетском районе уральской столицы.

Родители Анатолия Муранова, вдова Татьяна и сын Алексей живут в Екатеринбурге.

Фото: УФСБ России по Свердловской области